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21:35, 18 июля 2024Ценности

«Самая сексуальная в мире судья» показала фигуру в откровенном купальнике

Фото: @claudia_romani

Итальянская модель и телезвезда Клаудия Романи поделилась откровенными снимками и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя женщина-арбитр, которую в сети прозвали самой сексуальной в мире судьей, запечатлена в бикини черного цвета, состоящем из бюстгальтера и стрингов. Она повернулась к камере спиной и показала фигуру сзади.

Поклонники восхитились фотосессией знаменитости в комментариях под постом. «Королева», «Прекрасное зрелище», «Великолепная и красивая женщина», «Эти фотографии сводят меня с ума», «Просто потрясающе», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что объявившая себя самой сексуальной бездомной Австралии модель OnlyFans Эмили Уэбб показала фото в откровенном виде.

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      Карина Черных
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