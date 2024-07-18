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16:14, 18 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о позициях иностранных наемников ВСУ в Харьковской области

Лисняк: иностранные наемники ВСУ занимают под Харьковом четвертую линию обороны

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Харьковской области иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) стараются не принимать активное участие в боях. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

По его словам, в начале боевых действий в регионе иностранные наемники были отправлены под Харьков, в район села Липцы. На данном направлении они занимали третью и четвертую линии обороны.

«Отношение у украинских военных к иностранным наемникам довольно специфичное — нам поступает информация о множественных конфликтах и актах неповиновения в рамках прохождения военной службы наемниками на территории Украины», — рассказал Лисняк.

Замглавы ВГА Харьковской области добавил, что установление личностей наемников, воюющих в ВСУ в Харьковской области, продолжается.

Лисняк также раскрыл данные о потерях среди иностранных наемников ВСУ в Харьковской области. По информации чиновника, они составили более 30 человек.

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      Екатерина Грищенко
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