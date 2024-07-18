Замглавы Харьковской ВГА: 32 иностранных наемника ВСУ уничтожено в регионе

Более 30 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было уничтожено в Харьковской области начиная с мая текущего года. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«Только по данным УВД ВГА, на данный момент известно о 32 погибших из числа наемников», — рассказал Лисняк. По его словам, их тела перевозят на вертолетах в западные части страны в режиме секретности.

Чиновник добавил, что подобный способ эвакуации никогда не производится для тел обычных украинских военных, что подтверждают местные жители.

Ранее оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с позывным Еж рассказал, что у находящихся под Харьковом бойцов ВСУ почти закончились советские образцы военной техники. По его словам, они воюют в основном поставленной НАТО техникой, а также техникой ВПК Украины.

