Трампа поддержали повязками на ушах

Республиканцы поддержали Трампа, надев повязки на уши на съезде партии

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа поддержали его, надев повязки на уши в знак солидарности с политиком на съезде Республиканской партии. Об этом сообщает The Hill.

«Некоторые делегаты, присутствующие на прошедшем на этой неделе съезде Республиканской партии, запустили новую модную тенденцию: повязка на ухо, похожая на ту, которую носит бывший президент Трамп после того, как в него на выходных попала пуля», — говорится в материале.

Отмечается, что республиканцы таким образом решили отдать дань уважения кандидату в президенты США от своей партии.