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21:42, 18 июля 2024Россия

Центр города в Крыму остался без света

Центр Ялты оказался обесточен из-за аварии на подстанции

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

Центр крымской Ялты оказался обесточен в результате аварии на подстанции. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что на подстанции Дарсан был поврежден высоковольтный кабель. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, ремонтные работы займут около 4-5 часов. Власти города призвали жителей отнестись с пониманием к произошедшему и экономно потреблять электроэнергию.

Во вторник, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

Позднее замглавы Минэнерго Евгений Грабчак предупредил, что из-за жары и рекордного повышения энергопотребления риски ввода графиков отключений на юге страны сохраняются.

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      Марина Совина
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