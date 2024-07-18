Украинец ранил ножом пограничника в Закарпатье

Госпогранслужба Украины: в Закарпатье гражданин ранил ножом пограничника

Украинец ранил ножом пограничника на контрольном посту в Закарпатье, передает РИА Новости.

«Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского отряда (…) Житель закарпатского села Буштино решил, что контрольные посты для всех, кроме него. Коренастый 61-летний мужчина не выполнил требования об остановке и пытался скрыться от правоохранителей», — сообщила Госпогранслужба Украины.

По словам ведомства, мужчина начал спорить с пограничниками, называя их действия незаконными после того, как его автомобиль был заблокирован. Мужчина был задержан с применением силы после пребывания на контрольном посту на протяжении трех часов.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) могут находиться на пограничных пунктах пропуска (КПП). Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сослался на постановление кабинета министров Украины о возможности отказа мужчинам в выезде за границу без документов воинского учета.