Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 18 июля 2024Бывший СССР

Украинец ранил ножом пограничника в Закарпатье

Госпогранслужба Украины: в Закарпатье гражданин ранил ножом пограничника

Фото: РИА Новости

Украинец ранил ножом пограничника на контрольном посту в Закарпатье, передает РИА Новости.

«Нарушитель ранил ножом пограничника Мукачевского отряда (…) Житель закарпатского села Буштино решил, что контрольные посты для всех, кроме него. Коренастый 61-летний мужчина не выполнил требования об остановке и пытался скрыться от правоохранителей», — сообщила Госпогранслужба Украины.

По словам ведомства, мужчина начал спорить с пограничниками, называя их действия незаконными после того, как его автомобиль был заблокирован. Мужчина был задержан с применением силы после пребывания на контрольном посту на протяжении трех часов.

Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) могут находиться на пограничных пунктах пропуска (КПП). Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сослался на постановление кабинета министров Украины о возможности отказа мужчинам в выезде за границу без документов воинского учета.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      В Кремле исключили угрозу Евросоюзу от России

      Арестованный полковник МВД России в отставке отказался признавать вину

      В мусоропроводах увидели угрозу раздельной сортировке отходов

      Россиянин «стал депутатом» до начала голосования

      В Кремле оценили идею создания оборонного союза в ЕС

      Российскую нефтяную компанию признали виновной в необоснованном подорожании бензина

      Россиянину «свернули» шею на встрече с губернатором с одной целью

      Мосгорсуд признал законным арест бывшего владельца крупнейшей лизинговой компании России

      Китай нарастил закупку в России еще одного товара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше