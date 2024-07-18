Военный психолог Козинчук: комбригов ВСУ часто наказывали за потерю позиций

Украинский военный психолог Андрей Козинчук рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто наказывало командиров бригад за потерю позиций. Его слова передает издание «Страна.ua».

«Если ты сохранил позицию, но при этом 200 человек были ранены или потеряны — тебе за это ничего не было. Странные были приоритеты», — рассказал Козинчук.

По его словам, заявления о сохранении жизни каждого солдата звучат от украинского командования только в YouTube и Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), а лично звучало: «Держать любой ценой, мне по барабану, сколько ты людей положишь».

Ранее стало известно, что в 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) ВСУ назревает бунт из-за лжи командиров. Из-за нежелания командиров среднего звена докладывать комбригу о регулярной сдаче позиций личный состав находится на грани бунта ввиду невозможности нормальных ротаций и обеспечения всем необходимым для ведения боевых действий.