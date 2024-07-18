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10:50, 18 июля 2024Интернет и СМИ

В Британии предрекли появление войск НАТО на Украине

Guardian: спецназ НАТО на Украине может превратиться в регулярные войска альянса

Фото: Kacper Pempel / Reuters

На Украине могут появиться регулярные войска НАТО. Такое развитие событий предрекла британская газета The Guardian.

«Войска специального назначения НАТО, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные, как это произошло в Афганистане», — отмечает газета.

В материале также отмечается, что за время развития военного конфликта между Россией и Украиной Североатлантический альянс стал его участником.

Ранее американское издание The National Interest назвало возможное условие окончания украинского конфликта. В материале подчеркнули, что для сохранения суверенитета Украины Западу нужно признать политический нейтралитет страны. Продвижение Киева к членству в НАТО, отмечалось в статье, несет большие риски для страны.

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