Guardian: спецназ НАТО на Украине может превратиться в регулярные войска альянса

На Украине могут появиться регулярные войска НАТО. Такое развитие событий предрекла британская газета The Guardian.

«Войска специального назначения НАТО, которые сейчас находятся на Украине, могут превратиться в регулярные, как это произошло в Афганистане», — отмечает газета.

В материале также отмечается, что за время развития военного конфликта между Россией и Украиной Североатлантический альянс стал его участником.

Ранее американское издание The National Interest назвало возможное условие окончания украинского конфликта. В материале подчеркнули, что для сохранения суверенитета Украины Западу нужно признать политический нейтралитет страны. Продвижение Киева к членству в НАТО, отмечалось в статье, несет большие риски для страны.