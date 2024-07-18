В Германии задержали угрожавшего Тейлор Свифт сталкера

Bild: полиция Гельзенкирхена задержала сталкера, угрожавшего Тейлор Свифт

Полиция немецкого города Гельзенкирхен задержала мужчину, который в социальных сетях угрожал расправой американской певице Тейлор Свифт. Об этом сообщает Bild.

«В то время как 62 тысячи фанатов скандировали имя Тейлор Свифт в Гельзенкирхене, полиция прибыла к переполненной Фельтнис-Арене и задержала сталкера певицы, который угрожал ей в соцсетях», — передает газета.

Авторы материала сообщили, что подозреваемым является 34-летний гражданин США, который приехал на концерт звезды в Гельзенкирхен из штата Небраска. Согласно данным правоохранителей, он писал Свифт и ее молодому человеку Тревису Келси в соцсетях с угрозами. Когда мужчина попытался зайти по билету на концерт, его задержали. По постановлению суда, он будет находиться под стражей до 20 июля включительно.

4 июля издание Der Spiegel сообщило, что Гельзенкирхен временно переименуют в Свифткирхен в честь Тейлор Свифт. Город сменит название на время проведения концертов певицы, с 17 по 19 июля. Кроме того, в городе начнет курсировать трамвай «Тейлор Свифт». Сообщается также, что в честь исполнительницы будет установлена звезда на местной Аллее Славы.