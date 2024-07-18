В Крыму отреагировали на новую морскую стратегию Украины

Новая морская стратегия Украины является фарсом Владимира Зеленского, который рассчитан на западную публику. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, чьи слова приводит РИА Новости.
«Морская стратегия — это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива. После завершения СВО Украина окончательно утратит возможность военного присутствия на Черном море», — сказал он.
По его словам, внеблоковый статус Киева не позволит находиться флоту НАТО на территории страны. Также Смирнов отметил, что перспектива использования Украиной морских путей и в гражданских целях также не актуальна на данный момент.
В новой концепции морской стратегии Украины, в частности, говорится о построении Киевом военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. Стратегия предполагает проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил Североатлантического альянса в Черном море, а также организацию совместных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.