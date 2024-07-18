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12:39, 18 июля 2024Россия

В Крыму отреагировали на новую морскую стратегию Украины

Глава Крымской миссии Смирнов назвал фарсом Зеленского морскую стратегию Украины
СюжетУчения НАТО:

Фото: Wojciech Wrzesien / Shutterstock / Fotodom

Новая морская стратегия Украины является фарсом Владимира Зеленского, который рассчитан на западную публику. Об этом заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Морская стратегия — это очередной фарс Зеленского, рассчитанный на западную публику брюссельского розлива. После завершения СВО Украина окончательно утратит возможность военного присутствия на Черном море», — сказал он.

По его словам, внеблоковый статус Киева не позволит находиться флоту НАТО на территории страны. Также Смирнов отметил, что перспектива использования Украиной морских путей и в гражданских целях также не актуальна на данный момент.

В новой концепции морской стратегии Украины, в частности, говорится о построении Киевом военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. Стратегия предполагает проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил Североатлантического альянса в Черном море, а также организацию совместных морских патрулей в Азово-Черноморском бассейне.

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      Никита Абрамов
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