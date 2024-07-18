В ЛИЭКС рассказали о соперничестве ГУР и ССО Украины

ЛИЭКС: координация ГУР и ССО Украины ухудшается из-за соперничества

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины и Силы специальных операций (ССО) стремятся к ухудшению координации и соперничеству из-за частей специального назначения. Об этом говорится в опубликованной статье лаборатории Интелидженс Экспресс (ЛИЭКС).

В статье указано, что из-за провозглашенной в 2004 году цели властей Украины присоединиться к НАТО было принято решение сформировать в Минобороны ССО западного образца, но из-за дефицита финансирования подразделения создавались на базе существующих частей. Так с 2008 года 3-й и 8-й отдельные полки специального назначения перешли от подчинения ГУР к ССО.

«Соперничество за боевые части привело к сложным отношениям между ГУР и новыми ССО. Отмечалось, что координация между ними сильно ухудшилась; объем поступающей информации от ГУР значительно сократился, а время получения этой информации для нового управления увеличилось», — отмечается в публикации.

Отмечается, что руководство ГУР сопротивлялось подобному решению, оставив за собой административное и хозяйственное обеспечения подразделений, которое прекратилось только в 2016 году.

Ранее стало известно, что структура и функционирование ГУР Украины полностью перестроены под задачи Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Как отметили специалисты, после присоединения Крыма к России в 2014 году ЦРУ резко активизировало сотрудничество с украинскими спецслужбами. Основные усилия были направлены на ГУР Минобороны, а не на Службу безопасности Украины или Службу внешней разведки.