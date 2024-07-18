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02:12, 18 июля 2024Бывший СССР

Работу ГУР Украины подстроили под задачи ЦРУ

ЛИЭКС: работа ГУР Украины полностью подстроена под задачи ЦРУ

Фото: Anastasiia Smolienko / Global Look Press

Структура и функционирование Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины полностью перестроены под задачи Центрального разведывательного управления (ЦРУ), говорится в статье «Лаборатории Интеллидженс Экспресс» (ЛИЭКС).

Как отметили специалисты, после присоединения Крыма к России в 2014 году ЦРУ резко активизировало сотрудничество с украинскими спецслужбами. Основные усилия были направлены на ГУР министерства обороны, а не на Службу безопасности Украины или Службу внешней разведки.

Как указали в лаборатории, в 2015 году численность ГУР составляла менее 5 тысяч военнослужащих, даже с учетом не до конца изъятого из его структур спецназа. «В последующие несколько лет управление было полностью перестроено под руководством резидента ЦРУ в Киеве», — говорится в публикации.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что угроза наступления российских войск с севера реальна.

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      Марина Совина
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