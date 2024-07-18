Захарова: Зеленский — нелюдь, не имеющий права указывать России

Президент Украины Владимир Зеленский — это нелюдь, не имеющий права указывать Москве, в каких конференциях она должна участвовать. Такую украинского лидера назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если от этого нелюдя что-то там будет исходить, что должна делать Россия, просто игнорируйте сразу», — заявила дипломат.

Она отметила, что Зеленскому даже не стоит думать, что он может диктовать, как поступать Москве.

Ранее Захарова рассказала о тревоге Запада из-за провалов Украины на фронте. По ее словам, поражения украинских войск так беспокоят Вашингтон и Брюссель, потому что западные страны всеми силами хотят не допустить победы России.