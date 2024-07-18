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15:34, 18 июля 2024Мир

Захарова рассказала о тревоге Запада из-за провалов Украины

Захарова: Запад встревожен, что ВСУ терпят провал за провалом и идут к поражению

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Запад встревожен, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят провал за провалом и идут к неизбежному поражению. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики, который доступен на YouTube.

«ВСУ терпят провал за провалом на пути к неминуемому поражению», — отметила она.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, это ведет к тревоге со стороны западных стран, которые «всеми силами пытаются не допустить победы России».

Ранее корреспондент издания Responsible Statecraft Блейз Малли сообщил, что администрация президента США Джо Байдена сильнее обостряет конфликт и предпринимает отчаянные шаги из-за провалов ВСУ на фронте. Он отметил, что на каждом этапе власти США ждали и оценивали реакцию России, «прежде чем принимать более опасные решения».

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      Виктория Кондратьева
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