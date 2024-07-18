В МИД Венгрии назвали выборы в США переломным моментом для Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: выборы в США будут переломным моментом для Украины

Выборы в США станут переломным моментом для урегулирования конфликта на Украине, рассказал РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его мнению, возможная победа Дональда Трампа приблизит мирные переговоры, потому что позиция США изменится. В случае триумфа кандидата от республиканцев переговоры могут состояться даже в этом году, допустил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины. Он вспомнил, что через два дня после начала спецоперации на Украине связался с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. Глава венгерского МИД сказал им, что страна всегда готова способствовать урегулированию.