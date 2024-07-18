Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:27, 18 июля 2024Мир

В МИД Венгрии назвали выборы в США переломным моментом для Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто: выборы в США будут переломным моментом для Украины
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Выборы в США станут переломным моментом для урегулирования конфликта на Украине, рассказал РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его мнению, возможная победа Дональда Трампа приблизит мирные переговоры, потому что позиция США изменится. В случае триумфа кандидата от республиканцев переговоры могут состояться даже в этом году, допустил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей России и Украины. Он вспомнил, что через два дня после начала спецоперации на Украине связался с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком. Глава венгерского МИД сказал им, что страна всегда готова способствовать урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 800 украинских военных исчезли в Крынках. Что известно о пропаже полка ВСУ?

      Российский военный рассказал о потере ВСУ под Харьковом почти всей советской техники

      В МИД Венгрии назвали выборы в США переломным моментом для Украины

      Секретная служба зафиксировала странное поведение стрелявшего в Трампа

      Россиянина задержали за госизмену

      Девушка отказалась от второго свидания с мужчиной после теста на меркантильность

      Назван необычный способ улучшить настроение с помощью порно

      Израильский парламент выступил против создания палестинского государства

      В Севастополе отразили атаку надводного беспилотника

      Корабль «Виктор Великий» отбуксируют на Балтику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше