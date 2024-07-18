Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:00, 18 июля 2024Бывший СССР

В Москве допустили мобилизацию несовершеннолетних на Украине

Захарова: мобилизационный возраст на Украине снизят, отметка 18 лет — не предел

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

На Украине снизят мобилизационный возраст. Уверенность в этом, а также в мобилизации Киевом несовершеннолетних выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в последнее время активизировалось обсуждение понижения возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году. При этом Киев отрицает такие планы по мобилизации.

«Всегда это делают, как им кажется, убедительно, дают слово, обещают, потом происходит все с точностью наоборот. Нет никаких сомнений, что и в этот раз будет так же, и мобилизационный возраст на Украине будет снижен. Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел», — объяснила Захарова.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В бригаде ВСУ назрел бунт из-за вранья командиров. Они скрывали от руководства реальное положение дел на фронте

      Германия передаст Украине MAUS

      В Финляндии прокомментировали возможность открытия границы с Россией

      Трампа поддержали повязками на ушах

      14 школьников съели слишком острые чипсы и попали в больницу

      Российские компании стали заранее готовиться к уходу ценных сотрудников

      Россиян призвали привыкать к глобальному потеплению

      Директора российского драмтеатра арестовали по обвинению в аферах на 14 миллионов рублей

      В Москве допустили мобилизацию несовершеннолетних на Украине

      Российский водолаз снял на видео медузу-гиганта с «золотой гривой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше