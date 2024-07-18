В Москве допустили мобилизацию несовершеннолетних на Украине

Захарова: мобилизационный возраст на Украине снизят, отметка 18 лет — не предел

На Украине снизят мобилизационный возраст. Уверенность в этом, а также в мобилизации Киевом несовершеннолетних выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, в последнее время активизировалось обсуждение понижения возраста призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году. При этом Киев отрицает такие планы по мобилизации.

«Всегда это делают, как им кажется, убедительно, дают слово, обещают, потом происходит все с точностью наоборот. Нет никаких сомнений, что и в этот раз будет так же, и мобилизационный возраст на Украине будет снижен. Я думаю, что отметка 18 лет — это не предел», — объяснила Захарова.