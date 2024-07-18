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10:11, 18 июля 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии предсказали усиление протестов против действующей власти

Депутат парламента Молдавии Таубер: протесты против власти будут усиливаться

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

Протесты граждан Молдавии против политики президента республики Майи Санду в будущем будут лишь нарастать. Усиление недовольства курсом действующих властей в Кишиневе предсказала депутат парламента Молдавии Марина Таубер, передает Telegram-канал «Sputnik Молдова».

«Люди дальше будут возмущаться, потому что власть не предпринимает ничего, чтобы исправить тяжелую социальную обстановку в нашей стране», — заявила парламентарий.

Она отметила, что в большинстве сфер экономики Молдавии наблюдается стагнация, и за это напрямую ответственно правительство Санду.

Ранее в Молдавии оценили решение Кишинева о пересмотре статуса Москвы в новой Стратегии национальной обороны. По словам оппозиционного политика Илона Шора, после признания России угрозой национальной безопасности Молдавии, саму Санду необходимо объявить «свихнувшейся».

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      Глеб Палехов
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