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13:06, 18 июля 2024Бывший СССР

В Польше признали успехи ВС России на фронте

Interia: ВС России достигли тактического успеха в Донбассе

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России достигли тактического успеха на фронте. Продвижение российских войск в Донбассе признало польское издание Interia.

«Тактические успехи приносят российской операции на Донбассе. Украинцы потеряли контроль над селом Урожайное (...) В восточных регионах российские подразделения прорываются к важным с логистической и тактической точки зрения населенным пунктам», — говорится в публикации.

Отмечается, что Российская армия одерживает верх в ожесточенных боях за населенные пункты Покровское и Нью-Йорк.

Ранее в Вооруженных силах Украины (ВСУ) официально признали выход из Урожайного. По словам спикера группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина, командование сочло дальнейшее нахождение личного состава на территории села угрозой потери боеспособности армии.

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      Глеб Палехов
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