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09:47, 18 июля 2024Силовые структуры

В Приморье для ловли тигра на живца использовали беременную собаку

МВД завело дело из-за попытки приманить и поймать тигра с помощью собаки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском крае полицейские организовали проверку в рамках уголовного дела о жестоком обращении с животными. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным МВД, причиной проверки стали сообщения местных жителей об обнаружении собаки на привязи на территории завода. Как оказалось, на территорию учреждения регулярно заходит тигрица, для поимки которой решили использовать метод ловли на живца. Беременное животное должно было стать приманкой для полосатого хищника.

В МВД отмечают, что статья о жестоком обращении с животными предусматривает уголовную ответственность с лишением свободы на срок до трех лет.

О случившемся стало известно благодаря распространившемуся в местных соцсетях видео, на котором черная собака на привязи сидит в деревянной ограде, возле двух входов лежат капканы.

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      Владимир Седов
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