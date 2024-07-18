В Раде призвали передать Украине изъятое полицией США оружие

Депутат Рады Заблоцкий призвал передать Украине изъятое в США стрелковое оружие

США должны передать Украине изъятое полицией у граждан стрелковое оружие. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Марьян Заблоцкий в интервью изданию Kyiv Post.

Заблоцкий рассказал о запуске проекта для граждан США или полиции по пожертвованию огнестрельного оружия Украине. По его словам, о готовности передать стрелковое оружие уже заявили городские власти Майами и Финикса.

«В общей сложности мы привезли около 650 единиц огнестрельного оружия из обоих городов», — заявил депутат. Он также призвал американские оружейные магазины организовать благотворительные пункты передачи огнестрельного оружия гражданами. Политик добавил, что наибольшей популярностью пользуются полуавтоматические винтовки AR-15.

Ранее официальные лица на саммите НАТО в Вашингтоне признали проблемы со скоростью производства оружия для Украины. Оборонные компании и Пентагон указали, что их ранние оценки были слишком оптимистичными.