В России детей участников СВО поселили в лагерь с клопами и пахнущими мочой матрасами

В Краснодарском крае детей участников СВО поселили в лагерь с клопами

В Краснодарском крае детей участников специальной военной операции на Украине (СВО) из Якутии поселили в лагерь с клопами и пахнущими мочой матрасами, пишет «Sakha Life».

По данным издания, детей должны были поселить в лагерь «Зарница», но туда они попали не сразу, так как там шла пересменка. Спустя два дня они оказались в оздоровительном учреждении со сломанной мебелью и грязным постельным бельем, от которого исходил запах мочи. Повсюду бегали тараканы, пауки и клопы, а за окном валялся мусор.

Дети пожаловались родителям, а те уже обратились к властям. Глава Якутии Айсен Николаев назвал ситуацию возмутительной. По его словам, отдых был сорван по вине оператора из Санкт-Петербурга, который выиграл конкурс на государственных закупках. «К сожалению, не всегда те, кто их выигрывают, ведут себя подобающим образом», — подчеркнул он.

После огласки в лагерь «Зарница» нагрянула проверка во главе с сотрудниками Роспотребнадзора Краснодарского края. Детей переселили в другой лагерь — учреждение «Созвездие» изъявило готовность принять 146 детей из Якутии.

По данным Минобрнауки Якутии, всего летом 2024 года 960 детей участников СВО из республики должны отдохнуть и оздоровиться в лагерях Краснодарского края.

Ранее под Волгоградом детям участников СВО выдали бесплатные путевки в лагерь «Солнечный» с рваными матрасами, сломанными кроватями и рисунками гениталий на стенах.