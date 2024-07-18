В России гражданину США дали 13 лет колонии за сбыт крупной партии наркотиков

В Москве суд приговорил гражданина США к 13 годам колонии за сбыт наркотиков

Хамовнический районный суд приговорил 51-летнего гражданина США Лик Майкла Трэвиса к 13 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

Лик Майкл Трэвис признан виновным по статьям о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических и психотропных веществ и о покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Во время заседания своей вины Лик не признал.

Кроме того, на скамье подсудимых оказалась его подельница — 24-летняя москвичка Вероника Грабанчук. Она также признана виновной. Суд приговорил ее к восьми годам лишения свободы. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима. Во время заседания свою вину девушка признала.

Как установил суд, в период с января по июнь 2023 года американец покупал у сообщника наркотики, затем расфасовывал их по упаковкам для того, чтобы продавать. После этого он передавал запрещенные вещества Грабанчук, а она, в свою очередь, должна была делать тайники-закладки. Таким образом злоумышленники совершили четыре покушения на сбыт более 40 граммов мефедрона.

По данным правоохранителей, по месту проживания американца оперативники обнаружили более 1,6 грамма мефедрона и содержащие наркотическое средство МДМА таблетки массой 0,54 грамма. Все найденное силовики изъяли.

Ранее сообщалось, что 4 июля Останкинский районный суд Москвы приговорил к 12,5 года колонии строгого режима 32-летнего гражданина США и России Роберта Вудлэнда. Его задержали при попытке размещения свертков в тайник.