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12:03, 18 июля 2024Путешествия

В России опровергли заоблачный рост цен на отдых в стране

Замглавы Минэкономразвития: в России нет критического роста стоимости отдыха

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / Globallookpress.com

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков заявил, что в России не наблюдается критический рост стоимости отдыха внутри страны. Информацию об этом он опроверг в кулуарах Кавказского инвестиционного форума (КИФ-2024), сообщает издание «Известия».

По словам замминистра, отдых в России гораздо доступнее, чем за границей. «Мы видим, что цены растут. Но это не какие-то заоблачные цифры», — заявил Вахруков.

Ранее стало известно, что летом 2024 года авиабилеты из крупных городов России по наиболее востребованным российским курортным направлениям подорожали на 20-40 процентов. При этом уточнялось, что скачок цен на полеты не повлиял на рост их продаж.

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      Марк Успенский
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