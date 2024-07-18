В России заявили об ответе на возможное привлечение Украиной сил НАТО в Черное море

Сенатор Джабаров: если корабли НАТО войдут в Черное море, будет война

Если корабли НАТО войдут в Черное море и начнут обстреливать Крымский полуостров, то будет война, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об ответе России на возможное привлечение Украиной сил альянса сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Существует Конвенция Монтре, которая запрещает проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы в случае вооруженного конфликта. Поэтому если натовские корабли пройдут проливы, то будет очень опасная ситуация», — отметил Джабаров.

Сенатор сообщил, что для прохождения кораблей НАТО через проливы свое согласие должна дать Турция.

«А Турция уже не раз заявляла, что согласие в данном случае она не даст. Но даже если, несмотря на запрет Турции, корабли войдут, они будут уничтожены. Другого варианта быть не может», — заявил он.

Если они войдут в Черное море и начнут обстреливать Крым, то это война Владимир Джабаров первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам

По словам Джабарова, на Украине высказали такое желание исключительно с провокационной целью.

«При всей оголтелости нынешних европейских политик все-таки голова на плечах у них еще есть. Вряд ли они пойдут на такие меры, как прямой военный конфликт с Россией. А другого варианта быть просто не может», — заключил сенатор.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны.

В качестве ключевых задач стратегии власти Украины определили активное привлечение в регион стран НАТО. В частности, Киев намерен обеспечить постоянное присутствие сил альянса в Черном море, а также регулярное проведение учений, маневров и других совместных мероприятий. Как утверждается, определенные меры по взаимодействию береговой охраны обсуждались в рамках недавнего саммита НАТО в Вашингтоне.