В российском городе рабочий готовил теплотрассы к зиме и получил пулевое ранение

В Липецке задержан мужчина, застреливший рабочего во время ремонта теплотрассы

В Липецке правоохранители задержали 43-летнего местного жителя, который выстрелил в 40-летнего рабочего, занимавшегося подготовкой теплотрассы к зиме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Сейчас по месту жительства подозреваемого идут обыски, а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, днем 16 июля пострадавший был на рабочем месте, когда получил пулевое ранение живота. Силовики установили, что выстрел был сделан из пневматического оружия. По горячим следам удалось задержать предполагаемого стрелка.

Ранее в хуторе Угольский Волгоградской области 48-летний участник специальной военной операции (СВО) на Украине открыл стрельбу по детям. Причиной стала громкая музыка, доносившаяся из колонки компании подростков.