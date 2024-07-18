В российском регионе объявили ракетную опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность

В Курской области днем 18 июля объявили ракетную опасность, о чем проинформировал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — передали жителям.

Вечером в среду украинский дрон сбросил взрывчатку на машину Lada Largus в селе Новоивановка Курской области. В результате пострадал водитель автомобиля, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

До этого ВСУ атаковали с помощью дрона пожарную часть в поселке Теткино Курской области. Был ранен дежурный спасатель. Пострадавшего мужчину доставили в Глушковскую районную больницу для оказания помощи.