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11:21, 18 июля 2024Россия

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины под Курском

Mash: украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в Курской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины Lada Largus в селе Новоивановка Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, атака под Курском была совершена накануне вечером. В результате пострадал водитель автомобиля, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Как утверждает Mash, за 17 июля от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону пострадали девять мирных жителей.

Ранее стало известно, что спасатель получил ранение во время атаки украинского коптера в Курской области.

До этого дрон атаковал комбайн с водителем в Курской области. Мужчина с ранениями госпитализировали. Власти пообещали оказать ему всю необходимую помощь.

ЖЗЛ

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      Анна Щербакова
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