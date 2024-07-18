Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины под Курском

Mash: украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины в Курской области

Украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу машины Lada Largus в селе Новоивановка Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, атака под Курском была совершена накануне вечером. В результате пострадал водитель автомобиля, его доставили в больницу с осколочными ранениями.

Как утверждает Mash, за 17 июля от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российскому региону пострадали девять мирных жителей.

Ранее стало известно, что спасатель получил ранение во время атаки украинского коптера в Курской области.

До этого дрон атаковал комбайн с водителем в Курской области. Мужчина с ранениями госпитализировали. Власти пообещали оказать ему всю необходимую помощь.