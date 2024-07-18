Среда обитания
Все
12:07, 18 июля 2024Среда обитания

В США научились делать сливочное масло из воздуха

Стартап из Калифорнии Savor разработал альтернативу сливочному маслу из воздуха

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Стартап из Калифорнии Savor разработал экологичную альтернативу сливочному маслу. Компания научилась делать продукт из воздуха, сообщает The Guardian.

Savor специализируется на производстве альтернатив молочных продуктов с помощью термохимических процессов. Эта технология позволяет построить молекулы жира, создавая цепочки углекислого газа, углерода и водорода. Недавно компания анонсировала выход нового вида масла, созданного без коров.

Стартап заверяет, что углеродный след от их продукта гораздо ниже, чем от традиционного. Согласно подсчетам, на одну калорию альтернативного масла приходится менее чем 0,8 грамма углекислого газа — против 2,4 грамма на калорию обычного масла жирностью 80 процентов.

Руководство компании работает над запуском масла на рынок после 2025 года. Отмечается, что вкус продукта очень близок к обычному сливочному маслу.

Ранее стартап из Омана «44.01», занимающийся превращением углекислого газа в камень, привлек 37 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      «13 июля состоится моя премьера». Стрелок оставил необычное послание перед покушением на Трампа

      Раскрыты подробности дела арестованного полковника МВД России в отставке

      Зеленский прибыл в Великобританию

      Россиянки раскрыли отношение к наличию бороды у мужчин

      В МИД России заявили об ответе на размещение ракет США в Германии

      В Кремле назвали угрозой присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе

      Германия объяснила размещение ракет США ответом на действия России

      В США научились делать сливочное масло из воздуха

      Вдовам участников СВО разрешили не платить за проезд в Петербурге

      В России разработали КАЗ для борьбы с морскими дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше