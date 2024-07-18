В США научились делать сливочное масло из воздуха

Стартап из Калифорнии Savor разработал альтернативу сливочному маслу из воздуха

Стартап из Калифорнии Savor разработал экологичную альтернативу сливочному маслу. Компания научилась делать продукт из воздуха, сообщает The Guardian.

Savor специализируется на производстве альтернатив молочных продуктов с помощью термохимических процессов. Эта технология позволяет построить молекулы жира, создавая цепочки углекислого газа, углерода и водорода. Недавно компания анонсировала выход нового вида масла, созданного без коров.

Стартап заверяет, что углеродный след от их продукта гораздо ниже, чем от традиционного. Согласно подсчетам, на одну калорию альтернативного масла приходится менее чем 0,8 грамма углекислого газа — против 2,4 грамма на калорию обычного масла жирностью 80 процентов.

Руководство компании работает над запуском масла на рынок после 2025 года. Отмечается, что вкус продукта очень близок к обычному сливочному маслу.

Ранее стартап из Омана «44.01», занимающийся превращением углекислого газа в камень, привлек 37 миллионов долларов.