В США назвали обещания НАТО причиной неоправданных ожиданий Украины

Многочисленные обещания западных союзников по НАТО вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания о возвращении занятых Россией территорий и вступлении в альянс. Об этом сообщает американский журнал Politico.
«Обещания Запада — пустые разговоры, и членство Украины в НАТО, похоже, пока не обсуждается», — пишет издание.
Отмечается, что любой будущий договор о перемирии между Москвой и Киевом неизбежно предполагает гарантии невступления Украины в НАТО, поскольку угроза расширения Североатлантического альянса является одной из главных причин начала этого конфликта.
«В настоящее время лучшим вариантом для Украины, вероятно, является окопаться и принять оборонительную стратегию», — резюмируют авторы статьи.
Ранее король Великобритании Карл ІІІ заявил, что британское правительство сыграет ведущую роль в предоставлении Украине членства в НАТО.