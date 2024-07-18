В США назвали обещания НАТО причиной неоправданных ожиданий Украины

Politico: обещания НАТО вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания

Многочисленные обещания западных союзников по НАТО вселяют в руководство Украины неоправданные ожидания о возвращении занятых Россией территорий и вступлении в альянс. Об этом сообщает американский журнал Politico.

«Обещания Запада — пустые разговоры, и членство Украины в НАТО, похоже, пока не обсуждается», — пишет издание.

Отмечается, что любой будущий договор о перемирии между Москвой и Киевом неизбежно предполагает гарантии невступления Украины в НАТО, поскольку угроза расширения Североатлантического альянса является одной из главных причин начала этого конфликта.

«В настоящее время лучшим вариантом для Украины, вероятно, является окопаться и принять оборонительную стратегию», — резюмируют авторы статьи.

Ранее король Великобритании Карл ІІІ заявил, что британское правительство сыграет ведущую роль в предоставлении Украине членства в НАТО.