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12:27, 18 июля 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли радикальный план Трампа

NYT: кандидат в президенты США Трамп намерен ослабить доллар
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп собирается ослабить доллар. Радикальный план политика раскрыли журналисты американского издания The New York Times (NYT).

«Обычно Трамп предпочитает, чтобы его политика была сильной, но когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции. Политик убежден, что из-за сильного доллара американским производителям стало труднее продавать свою продукцию за рубеж покупателям из стран с более слабой валютой», — считают авторы публикации.

Журналисты добавили, что еще неясно, как кандидат в президенты собирается осуществлять свой план по ослаблению валюты. «Среди вариантов —продажа долларов для покупки иностранной валюты, или увеличение денежной массы», — предположили обозреватели газеты. Помимо этого, Трамп может под угрозой пошлин убедить другие страны усилить их собственные валюты, говорится в статье.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет американской помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Он также сказал, что может быстро урегулировать ситуацию вокруг Украины.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Олег Давыдов
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