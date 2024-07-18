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20:51, 18 июля 2024Мир

В США заявили об усугублении ситуации в мире из-за Украины

Экс-полковник Уилкерсон: ситуация в мире из-за Украины только усугубляется
Лоуренс Уилкерсон

Лоуренс Уилкерсон. Фото: Slowking4 / Wikimedia

Внешнеполитическая ситуация в мире из-за конфликта на Украине только усугубляется, выхода из этой катастрофы пока не предвидится. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил экс-полковник армии США Лоуренс Уилкерсон.

«Я думаю, что это катастрофа, и я не вижу никакого выхода из этой катастрофы. Я вижу, что она усиливается и становится еще более серьезной… Я действительно не вижу, как мы выберемся из этого», — высказался бывший высокопоставленный военный.

Вместе с тем он выразил надежду на то, что после проведения президентских выборов в США в ноябре этого года и победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа «есть вероятность перемен».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт на саммите Европейского политического сообщества предпримет попытку отвадить лидеров стран Европы от провоенной риторики в отношении конфликта на Украине, но подобные меры «займут время».

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      Виктория Кондратьева
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