В Запорожской области спасатели попали под обстрел ВСУ

Спасатели попали под обстрел ВСУ в Каменке-Днепровской Запорожской области

Спасатели попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщает ГУМЧС России по региону в своем Telegram-канале.

Как сообщается, сотрудники МЧС прибыли на тушение пожара в частном доме после попадания взрывоопасного предмета. После их прибытия возникла угроза повторной атаки БПЛА.

Спасатели предприняли попытку отъехать на безопасное расстояние, но были затронуты взрывом после сброса с беспилотника. «В результате была повреждена пожарная автоцистерна. К счастью, личный состав не пострадал», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подрыве сотрудников «Воды Донбасса» на мине. Как сообщается, сотрудники наехали на автомобиле на противотанковую мину в селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа.