В ДНР заявили о подрыве на мине сотрудников «Воды Донбасса»

Глава ДНР Пушилин: три сотрудника «Воды Донбасса» подорвались на мине

Три сотрудника «Воды Донбасса» наехали на автомобиле на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин Telegram.

По его словам, работники получили несовместимые с жизнью ранения. Кроме того, были повреждены семь жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Помимо этого, повреждения получил объект гражданской инфраструктуры в Горловке.

Ранее пять городских поселков в Горловке остались без электричества из-за обстрела украинской армии. Кроме того, сообщалось о повреждении фундамента домостроения в поселке шахты имени Н.А. Изотова вследствие попадания беспилотника Вооруженных сил Украины.