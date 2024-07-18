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18:20, 18 июля 2024Бывший СССР

В ДНР заявили о подрыве на мине сотрудников «Воды Донбасса»

Глава ДНР Пушилин: три сотрудника «Воды Донбасса» подорвались на мине

Фото: РИА Новости

Три сотрудника «Воды Донбасса» наехали на автомобиле на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин Telegram.

По его словам, работники получили несовместимые с жизнью ранения. Кроме того, были повреждены семь жилых домостроений в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Помимо этого, повреждения получил объект гражданской инфраструктуры в Горловке.

Ранее пять городских поселков в Горловке остались без электричества из-за обстрела украинской армии. Кроме того, сообщалось о повреждении фундамента домостроения в поселке шахты имени Н.А. Изотова вследствие попадания беспилотника Вооруженных сил Украины.

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      Кристина Есикова
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