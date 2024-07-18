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15:57, 18 июля 2024Ценности

Возлюбленная Брэда Питта отучила его от неприглядной привычки

Инес де Рамон

Инес де Рамон. Фото: @inesdrmn

Возлюбленная американского актера Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон отучила его от неприглядной привычки. Об этом пишет In Touch.

По словам анонимных источников, ранее звезда «Бойцовского клуба» пренебрежительно относился к принятию душа и из косметических средств предпочитал только мыло. Кроме того, он всегда отказывался от использования дезодорантов и одеколонов.

Однако спустя время Питт пересмотрел свое отношение к гигиене. «Он изо всех сил старается изменить свои привычки. Он часто обходился без купания день или два, что удивительно, учитывая, что он секс-символ, но с Инес все по-другому. Она даже заставила его пользоваться зубной нитью», — рассказали инсайдеры.

Собеседники портала отметили, что влюбленные вместе занимаются йогой, а после нее принимают душ или купаются в бассейне. При этом они вместе ходят на массаж в спа-центр, а также посещают процедуры по уходу за лицом. «Брэд всегда уделял большое внимания своей одежде, но сейчас в этом вопросе он больше полагается на мнение Инес», — заключили они.

В январе американо-канадский актер Джейсон Пристли рассказал о том, что он и Брэд Питт периодически состязались в том, кто дольше сможет обойтись без душа.

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      Мария Винар
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