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09:24, 18 июля 2024Забота о себе

Врачи предупредили об опасных последствиях слишком редких походов в туалет

The Sun: слишком редкое опорожнение кишечника опасно для здоровья

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Слишком редкое опорожнение кишечника может быть опасно для здоровья. Об опасных последствиях слишком редких походов в туалет предупредило издание The Sun со ссылкой на исследования.

В материале отмечается, что у каждого разные потребности, когда речь заходит о частоте походов в туалет. Главное, чтобы опорожнение кишечника было регулярным, в идеале — один-два раза в день.

Редкое посещение туалета врачи, чье мнение приводится в материале, назвали опасным для здоровья. Они объяснили, что в этом случае кал задерживается в организме дольше, и это может вызвать проблемы. С разложением кала в организм могут попадать опасные токсины, провоцирующие развитие хронических заболеваний, например, почек.

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При этом у людей с диареей зачастую диагностируют поражение печени из-за изменения химического состава крови, говорится в исследовании.

Ранее был назван неожиданный метод борьбы с запорами. Чтобы процесс шел проще, нужно сделать глубокий вдох так, чтобы живот надулся, далее выдохнуть, расслабить пресс и повторить дыхательное упражнение еще пять раз.

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      Алиса Дмитриева
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