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08:37, 18 июля 2024Бывший СССР

ВСУ обвинили в атаках по мирным целям в Харьковской области

РИА Новости: ВСУ атакуют дронами мирные цели в Харьковской области

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Командир подразделения сил радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с позывным Рубеж заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атакуют гражданские объекты в Харьковской области. Его слова приводит РИА Новости.

Военный обвинил ВСУ в атаке мирных целей в Харьковской области и уточнил, что они используют для этого дроны. Силы РЭБ группировки войск «Север» перехватывают и ликвидируют беспилотники. Боец подчеркнул, что украинские военные не останавливаются ни перед чем.

«Будь перед ним больница, будь перед ним магазин, будь перед ним комбайн — он бьет все, что видит. И в дальнейшем каждый, кто занимался этим, будет наказан по всей строгости», — отметил он.

13 июля в Харьковской области уничтожили железнодорожный состав с боеприпасами для ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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      Марина Совина
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