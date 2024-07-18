Выдвижение Байдена кандидатом в президенты отложили. В его шансах на победу засомневался даже Обама

NYT: демократы отложили выдвижение Байдена на пост кандидата в президенты США

Члены Демократической партии США отложили онлайн-голосование за выдвижение действующего американского президента Джо Байдена кандидатом на пост главы государства. Все больше демократов сомневаются, что Байдену необходимо идти на выборы, так как считают его шансы на победу невысокими.

В переизбрании Байдена засомневался даже экс-президент, демократ Барак Обама. А некоторые источники заявляют, что хозяин Белого дома может выйти из гонки в ближайшие дни.

Многим демократам запретили высказывать опасения насчет кандидатуры Байдена

Как пишет The New York Times, сторонники Байдена продолжают работу с делегатами съезда Демократической партии, чтобы заручиться их поддержкой на фоне растущих опасений, что его кандидатура может привести партию к проигрышу на выборах.

Подавляющее большинство делегатов пока отдают свои голоса Байдену, однако «растущее, хотя и пока ограниченное» их число выражает пессимизм относительно шансов демократов на первое месте в избирательном бюллетене. Они ссылаются на отстающие рейтинги Байдена и слабые публичные выступления.

Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters

Газета сообщила, что после провального выступления на дебатах с Дональдом Трампом в прошлом месяце предвыборный штаб Байдена обзванивал сотни однопартийцев, чтобы спросить их, остаются ли они «приверженными Байдену». Некоторые даже спрашивали прямо, может ли Байден по-прежнему рассчитывать на их поддержку.

Согласно полученным сообщениям, партийные функционеры и союзники Байдена призвали делегатов молчать о своих опасениях The New York Times

При этом, по данным газеты, в некоторых случаях делегаты говорили, что «чувствовали, будто выражение несогласия может стоить им возможности участвовать в съезде».

Несмотря на заявления штаба Байдена, что все идет в рамках обычного процесса, сам президент в последние несколько дней якобы стал более восприимчив к аргументам о том, почему ему следует отказаться от попытки переизбрания.

В шансах Байдена переизбраться засомневался Обама

Как утверждает, в свою очередь, The Washington Post со ссылкой на многочисленные источники, Обама в последние дни заявил союзникам, что шансы Байдена на победу значительно сократились, и он считает, что тому необходимо «серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры».

Барак Обама Фото: Alyssa Pointer / Reuters

«Обама ясно дал понять в своих разговорах, что будущее кандидатуры Байдена — это решение, которое должен принять сам президент. Он подчеркнул, что его заботит защита Байдена и его наследия», — отмечает газета. Но одновременно с этим он обеспокоен результатами опросов касательно шансов Байдена и тем, что спонсоры отворачиваются от президента. А со слов людей, знакомых с ситуацией, за прошедшие недели опасения Обамы по поводу кандидатуры Байдена только усилились.

Ряд демократов предрекли выход Байдена из гонки уже в выходные

Портал Axios со ссылкой на источники в Демпартии и вовсе сообщил, что Байден может выйти из предвыборной гонки уже 20 или 21 июля из-за растущего давления со стороны членов партии.

«81-летний президент, который сейчас находится на самоизоляции из-за COVID, публично сохраняет твердую позицию. Но за кулисами он смирился с растущим давлением, плохими результатами опросов, которые делают невозможным продолжение его кампании», — приводит портал слова ряда источников из партии.

Кроме того, один из друзей Байдена на правах анонимности заявил о всеобщей убежденности, что действующий американский лидер не способен победить экс-президента США Дональда Трампа. Завершающийся 18 июля съезд Республиканской партии также создает опасения для демократов, что они могут утратить контроль не только над Белым домом, но и над Конгрессом.