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12:47, 18 июля 2024Силовые структуры

Высокопоставленного сотрудника «Русала» осудили на восемь лет за мошенничество

В Москве высокопоставленного сотрудника «Русала» Тарасова осудили на восемь лет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил высокопоставленного сотрудника Объединенной компании «Русал» Алексея Тарасова к восьми годам лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Как пишет «Коммерсантъ», Тарасов, занимая пост директора департамента снабжения энергоресурсами «ОК Русал Торговый дом (ТД)», обманывал тендерный комитет, проводя сделки с подконтрольными поставщиками. Он работал вместе с сообщником — генеральным директором и основным учредителем компании ООО «КР Групп» Александром Тищенко.

По информации издания, в результате Тарасов заработал более одного миллиарда рублей.

Тарасов признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его сообщник Тищенко также осужден. Он получил семь лет колонии. Суд обязал обоих фигурантов полностью возместить ущерб.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд признал законным арест бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера, обвиняемого в мошенничестве.

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      Анна Габай
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