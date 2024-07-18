Захарова назвала преступным отказ Германии платить компенсацию блокадникам Ленинграда

Захарова: отказ ФРГ от компенсации блокадникам Ленинграда — двойные стандарты

Отказ Германии от выплат компенсации блокадникам Ленинграда является очередным проявлением лицемерия и политики двойных стандартов немецкого правительства. С таким заявлением на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция мероприятия доступна на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«И все? Только Польша, еврейские и цыганские народы? А остальные? Мы расцениваем данный шаг германской стороны как очередное проявление преступного лицемерия, двойных стандартов в вопросах исторической ответственности», — сказала дипломат.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Германия следует опасной логике, выплачивая компенсации только блокадникам Ленинграда еврейского происхождения.