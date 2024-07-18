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14:58, 18 июля 2024Бывший СССР

Зеленский призвал Европу взять пример с Черчилля

Зеленский: Европе стоит взять пример с Черчилля
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков Европы брать пример с Уинстона Черчилля во время участия в инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества, передает «РБК-Украина».

«Сейчас мы на пленарном заседании и, действительно, это место ассоциируется прежде всего с Уинстоном Черчиллем. И этот дворец связан не только с ним. Среди многих других, конечно, мы помним его и отдаем ему дань уважения», — отметил украинский лидер.

Говоря о борьбе Черчилля за Европу и ее ценности, Зеленский призвал лидеров стран «быть вместе, быть решительными в сохранении этой ценности».

Ранее бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил, что Зеленский пригласил Россию на второй саммит мира из-за проблем, с которыми на фронте сталкиваются Вооруженные силы Украины (ВСУ). По словам дипломата, Зеленский торопится ввиду неудач ВСУ и надвигающихся президентских выборов США, в которых может победить кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, не раз грозившийся прекратить военную помощь Киеву в случае своего возвращения на пост президента.

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      Валентин Карант
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