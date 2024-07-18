В России спрогнозировали развитие одной формы жилищного обеспечения граждан

Депутат Разворотнева спрогнозировала развитие рынка наемного жилья в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева допустила развитие одной формы жилищного обеспечения в России — наемного жилья. Своим прогнозом депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«У Госдумы есть очень серьезное желание контролировать рост ключевой ставки. То есть у нас главная задача — борьба с инфляцией. Конечно, можно повышать эту ставку до бесконечности, но у нас все-таки есть еще задачи: развивать экономику, реализовать национальные проекты, промышленные проекты. Все это невозможно без заемных средств. И если говорить про ипотеку без льготных субсидий, то это, конечно, заградительный барьер», — заявила Разворотнева.

Фактически сейчас нет людей, которые готовы взять ипотеку по такой ставке, тем более она продолжает расти Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК

Депутат напомнила, что в России еще осталось несколько видов льготных ипотек: семейная, дальневосточная, новых регионов и сельская.

«Но основное строительство у нас происходит в крупных городах. Количество людей, которым доступна льготная ипотека, очень резко сокращается. При этом мы уже много лет говорим, и я в том числе, льготная ипотека — это скорее средство поддержки заемщика, чем средство повышения доступности жилья», — добавила она.

Здесь единственное предложение, кроме снижения ключевой ставки, — развивать альтернативные способы предоставления жилья, в том числе развивать наемное жилье и жилье, предоставляемое в лизинг. Но только чтобы оно появилось, нужно менять законодательство Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК

Ранее управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин заявил, что осенью 2024 года ставка по обычной ипотеке в России может дойти до 24 процентов годовых. По прогнозам агентства, с августа ипотечные выдачи снизятся на 30 процентов (в годовом выражении), а начиная с сентября этого года разница с прошлогодними показателями может вырасти до 40–45 процентов.