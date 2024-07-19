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18:21, 19 июля 2024Ценности

74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

Фото: Yui Mok - WPA Pool / Getty Image

Британская фотомодель и певица Твигги, прославившаяся в 60-е годы, восхитила фанатов своим внешним видом. Соответствующие фото и комментарии приводит Daily Mail.

74-летняя знаменитость посетила пресс-вечер в Лондоне с супругом Ли Лоусоном. Манекенщица появилась на публике в ярко-розовом костюме, топе оранжевого цвета и обуви на плоском ходу. Героиня материала дополнила наряд солнцезащитными очками и сумкой на длинном ремешке. Ее муж, в свою очередь, надел классические брюки, пиджак и узорчатый шарф.

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Поклонники оценили внешность Твигги в комментариях под материалом. «Всегда выглядит прекрасно одетой, куда бы она ни пошла. Отличное чувство стиля и по-прежнему естественная красота», «Твигги, должно быть, одна из лучших моделей: у нее красивые глаза, великолепный макияж и эльфийская прическа. Потрясающе», «Она выглядит великолепно! Приятно видеть зрелых женщин, которые носят цветное, а не выбирают черное, серое и бежевое», — написали они.

Ранее в июле 54-летняя Дженнифер Лопес показала мускулы в кроп-топе. Знаменитость заметили у спортзала в Хэмптоне, штат Вирджиния, США. На размещенных кадрах она предстала в белом укороченном топе и штанах пыльно-розового цвета, показав уличным фотографам мышцы и кубики пресса.

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      Майя Пономаренко
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