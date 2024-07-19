Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:23, 19 июля 2024Экономика

«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково» с 1 августа

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Поезда «Аэроэкспресс» перестанут курсировать по маршруту «Киевский вокзал — аэропорт Внуково» с 1 августа, сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram.

С 1 августа по маршруту «Аэроэкспресса» начнут следовать поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщили в Дептрансе Москвы. Кроме того, москвичам напомнили о возможности добраться до аэропорта на метро (станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии).

Сам же «Аэроэкспресс» сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного сообщения с аэропортами. В компании также напомнили, что с 1 июня был запущен еще один автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.

Станцию метро «Аэропорт Внуково» в Москве открыли в сентябре 2023 года. После открытия станции планировалось, что «Аэроэкспресс» продолжит ходить до одноименного аэропорта и обратно в прежнем режиме.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

      В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

      В России оценили модернизированную БМП-2

      «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

      Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

      74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

      Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше