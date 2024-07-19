«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково» с 1 августа

Поезда «Аэроэкспресс» перестанут курсировать по маршруту «Киевский вокзал — аэропорт Внуково» с 1 августа, сообщила пресс-служба перевозчика в Telegram.

С 1 августа по маршруту «Аэроэкспресса» начнут следовать поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), сообщили в Дептрансе Москвы. Кроме того, москвичам напомнили о возможности добраться до аэропорта на метро (станция «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии).

Сам же «Аэроэкспресс» сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного сообщения с аэропортами. В компании также напомнили, что с 1 июня был запущен еще один автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» до аэропорта Шереметьево.

Станцию метро «Аэропорт Внуково» в Москве открыли в сентябре 2023 года. После открытия станции планировалось, что «Аэроэкспресс» продолжит ходить до одноименного аэропорта и обратно в прежнем режиме.