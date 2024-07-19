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13:52, 19 июля 2024Экономика

Назван срок окончания интенсивных дождей в Москве

Синоптик Вильфанд: интенсивные дожди в Москве прекратятся 19 июля

Фото: freepik

В ночь с 18 на 19 июля в Москве и Московской области выпало большое количество осадков, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В беседе с «Лентой.ру» он также назвал срок окончания интенсивных дождей в столичном регионе.

По словам синоптика, во второй половине дня ожидать сильных осадков уже не стоит. Дело в том, что фронтальный раздел, который принес сильные осадки в Москву и Подмосковье, сейчас проходит через столицу. К 15:00 19 июня он будет уже далеко на востоке Московской области, и в Москве дождь прекратится.

«Сильных осадков ждать точно не стоит. После 15:00 прекратятся уже осадки в Москве, после 16:00 или 17:00 — уже в Подмосковье не будет осадков или будут совсем маленькие, которые не будут препятствовать тем москвичам, которые выходные собрались провести на даче. На выходных местами возможны небольшие кратковременные осадки от одного до четырех миллиметров», — поделился Вильфанд.

Ранее о том, что в ночь на пятницу, 19 июля, в Москве ожидается сильный дождь, местами гроза, а также ветер со скоростью 15 метров в секунду, сообщал заместителя мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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