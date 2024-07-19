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19:29, 19 июля 2024Ценности

Екатерину Варнаву сняли в бикини на отдыхе

39-летнюю актрису Екатерину Варнаву сняли в бикини и без макияжа на отдыхе

Фото: @vtolstoganova

Российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву сняли в купальнике на Кипре. Соответствующая публикация появилась в сторис актрисы Виктории Толстогановой в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшую участницу юмористического шоу Comedy Woman запечатлели, когда она отдыхала в шезлонге. При этом 39-летняя звезда позировала в бикини кремового оттенка, верх которого представлял собой топ-бандо.

Кроме того, она прикрыла часть тела разноцветной накидкой, а также надела плетеную панаму, солнцезащитные очки и цепочку с крестом на шею. В то же время артистка отказалась от макияжа, показав натуральную внешность.

Ранее в июле российская актриса Екатерина Шпица снялась в бикини на Мальдивах.

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      Карина Черных
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