Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:55, 19 июля 2024Силовые структуры

Экс-топ-менеджер российского предприятия ФСО в третий раз получил один и тот же срок

Экс-топ-менеджеру предприятия ФСО Складневу в третий раз дали срок четыре года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Замоскворецкий районный суд Москвы в третий раз приговорил к четырем годам заключения экс-топ-менеджера предприятия ФСО, ФГУП «Атэкс» Романа Складнева по делу о хищении более 45 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Складнев вновь признан виновным в части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Однако фигурант отсидел назначенный ему срок во время повторного разбирательства, и сейчас он намерен обжаловать судебное решение, указывая на свою невиновность. По его словам, он стал жертвой оговора.

По данным следствия, Складнев обвиняется в хищении бюджетных средств во время строительства полевого учебного центра Академии ФСО недалеко от Орла.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в размере 40 миллионов рублей для бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова, обвиняемого в получении взяток при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон рассказал о разговоре с Путиным без съемочной группы и охранников. Какими опасениями с ним поделился президент?

      В работе Windows произошел глобальный сбой

      Клава Кока похвасталась фигурой в бикини на фото с возлюбленным

      В строительстве забора на границе России с Финляндией увидели риски для экологии

      Появились подробности об атаке ВСУ на мужской монастырь под Курском

      В Армении сообщили о крушении самолета

      Раскрыто влияние глобального сбоя Microsoft на работу российских авиакомпаний

      В Китае сообщили о визите в Россию высокопоставленного китайского чиновника

      Депутат Госдумы впервые рассказал о своем самочувствии после нападения на него

      При атаке украинского беспилотника на российский монастырь произошел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше