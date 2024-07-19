Экс-топ-менеджер российского предприятия ФСО в третий раз получил один и тот же срок

Экс-топ-менеджеру предприятия ФСО Складневу в третий раз дали срок четыре года

Замоскворецкий районный суд Москвы в третий раз приговорил к четырем годам заключения экс-топ-менеджера предприятия ФСО, ФГУП «Атэкс» Романа Складнева по делу о хищении более 45 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Складнев вновь признан виновным в части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Однако фигурант отсидел назначенный ему срок во время повторного разбирательства, и сейчас он намерен обжаловать судебное решение, указывая на свою невиновность. По его словам, он стал жертвой оговора.

По данным следствия, Складнев обвиняется в хищении бюджетных средств во время строительства полевого учебного центра Академии ФСО недалеко от Орла.

Ранее сообщалось, что прокурор запросил 13 лет колонии и штраф в размере 40 миллионов рублей для бывшего замглавы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова, обвиняемого в получении взяток при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.