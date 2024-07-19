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14:11, 19 июля 2024Забота о себе

Раскрыт способ победить в любом споре

Эксперт Крамер: для победы в споре необходимо выстраивать аргументацию

Фото: freepik

Лучший способ победить в споре — не принимать в нем участия, однако если необходимо одержать победу в нем, то стоит выстраивать свою аргументацию и придерживаться трех пунктов. Эти пункты раскрыла изданию Life.ru эксперт по переговорам Марина Крамер.

Первый пункт заключается в том, что не следует сразу давить оппонента своей позицией — это может привести к тому, что ваш противник будет отстаивать свое мнение еще сильнее. Для начала нужно согласиться с некоторыми возражениями оппонента, чтобы расположить его к себе, и лишь затем начинать аргументировать свою позицию.

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Второй пункт состоит в структурной подаче своего тезиса, следуя по цепочке «утверждение — объяснение — иллюстрация». При этом переходы между ними должны скрепляться словами-маркерами: «потому, что», «следовательно». Это помогает укреплять правильность своей позиции в глазах оппонента. Не стоит также забывать и о примерах («иллюстрациях»), однако самые сильные аргументы стоит оставлять на потом.

Третий пункт — следование структуре «формулировка проблемы, ее решение и преимущества, которые в результате получат все». Данный прием характерен для разговоров по теме бизнеса, однако может подойти и для обычных дискуссий. Следует сделать свою речь как можно лаконичнее, приводить факты и примеры, предлагать способы решения проблемы и описывать положительные итоги этих решений.

Ранее пользователь форума Reddit рассказал о том, как его жена в ходе ссоры обронила фразу, которая привела к желанию развестись после восьми лет брака. По его словам, он часто ругался с женой из-за денег — в ходе последнего спора жена заявила, что хотела бы, чтобы половой орган мужа был больше, однако человек не всегда получает желаемое.

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      Артём Верейкин
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