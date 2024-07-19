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11:44, 19 июля 2024Ценности

Ида Галич опубликовала фото топлес

Фото: @galichida

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич поделилась фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном в сторис снимке 34-летняя инфлюэнсерша запечатлела себя в леопардовых трусах с низкой посадкой, прикрыв рукой обнаженную грудь. При этом видно, что на лице знаменитости отсутствует макияж, а волосы уложены назад.

«Как оказалось, путь к телу своей мечты не всегда выглядит, как в рекламе», — подписала звезда кадр.

Ранее Ида Галич ответила на критику последней фотосессии фразой «вряд ли буду лучше». Речь шла о творческой съемке, в которой блогерша предстала в образе колумбийской певицы Шакиры.

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      Карина Черных
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