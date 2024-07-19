Ким Чен Ын призвал армии России и КНДР сплотиться для защиты мира

Ким Чен Ын заявил о роли армий КНДР и России в защите мира

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне российскую делегацию, которую возглавил замминистра обороны Алексей Криворучко. Об этом сообщает ЦТАК.

Руководитель Северной Кореи послал «боевой привет армии и народу России». Он также заявил о «неизменной сильной поддержке правительством и народом КНДР» Москвы в проведении специальной военной операции на Украине.

Ким Чен Ын указал, что армии двух государств связаны историческими традициями и боевыми узами и «должны крепче сплотиться и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира».

19 июня в ходе своего визита в Северную Корею президент России Владимир Путин подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.