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06:24, 19 июля 2024Мир

Ким Чен Ын призвал армии России и КНДР сплотиться для защиты мира

Ким Чен Ын заявил о роли армий КНДР и России в защите мира

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял в Пхеньяне российскую делегацию, которую возглавил замминистра обороны Алексей Криворучко. Об этом сообщает ЦТАК.

Руководитель Северной Кореи послал «боевой привет армии и народу России». Он также заявил о «неизменной сильной поддержке правительством и народом КНДР» Москвы в проведении специальной военной операции на Украине.

Ким Чен Ын указал, что армии двух государств связаны историческими традициями и боевыми узами и «должны крепче сплотиться и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира».

19 июня в ходе своего визита в Северную Корею президент России Владимир Путин подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предполагает оказание помощи в случае нападения на одну из стран — участниц договора.

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      Марина Совина
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