Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:22, 19 июля 2024Наука и техника

Марсоход Curiosity расколол камень и совершил открытие

Марсоход Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы внутри расколотого камня

Фото: NASA-JPL-Caltech via CNP / Globallookpress.com

Марсоход Curiosity совершил неожиданное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы, которые являются уникальными для Красной планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Находка была сделана в рамках программы изучения региона, богатого сульфатами, которые образуются при испарении воды. В отличие от ранее найденных минералов, содержащих серу, кристаллы представляют собой чистую серу, которая образуется только в узком диапазоне условий. Это ставит под вопрос связь с другими серными минералами в этом районе.

Открытие было сделано 30 мая, когда ровер раздавил камень, по которому проехал, и ученые увидели желтые кристаллы серы. Было проведено исследование других камней, в результате чего было обнаружено целое поле чистой серы, чье происхождение пока остается необъяснимым.

Предполагается, что канал Gediz Vallis был сформирован потоками воды и мусора, стекающими с горы Шарп высотой пять километров, которые оставили гряду валунов и осадков. Поскольку каждый слой горы представляет собой отдельный период марсианской истории, анализ камней и минералов на ней позволит понять, существовали ли на Красной планете условия, подходящие для микробной жизни.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

      Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      На Украине захотели вернуть переход с зимнего на летнее время

      Лариса Долина высказалась об идее дресс-кода для звезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше