Марсоход Curiosity расколол камень и совершил открытие

Марсоход Curiosity обнаружил кристаллы чистой серы внутри расколотого камня

Марсоход Curiosity совершил неожиданное открытие, обнаружив в расколотом марсианском камне желтые кристаллы серы, которые являются уникальными для Красной планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Находка была сделана в рамках программы изучения региона, богатого сульфатами, которые образуются при испарении воды. В отличие от ранее найденных минералов, содержащих серу, кристаллы представляют собой чистую серу, которая образуется только в узком диапазоне условий. Это ставит под вопрос связь с другими серными минералами в этом районе.

Открытие было сделано 30 мая, когда ровер раздавил камень, по которому проехал, и ученые увидели желтые кристаллы серы. Было проведено исследование других камней, в результате чего было обнаружено целое поле чистой серы, чье происхождение пока остается необъяснимым.

Предполагается, что канал Gediz Vallis был сформирован потоками воды и мусора, стекающими с горы Шарп высотой пять километров, которые оставили гряду валунов и осадков. Поскольку каждый слой горы представляет собой отдельный период марсианской истории, анализ камней и минералов на ней позволит понять, существовали ли на Красной планете условия, подходящие для микробной жизни.